Путин получит доработанный план поддержки экономики в согласованный срок

https://static.news.ru/photo/c46cd1aa-b150-11ea-943e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин ознакомиться с доработанным планом поддержки экономики в установленные сроки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что согласно поручению главы государства, дата исполнения — 19 июня.

Потом президенту потребуется какое-то время на ознакомление с этим планом, — цитирует Пескова РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер заявил, что ситуация с безработицей в стране лучше, чем в других государствах, однако кабмин не должен забывать об этой проблеме. Он также выразил надежду на эффективное развитие внутреннего туризма. По его мнению, авиаперевозчики также почувствуют возобновление путешествий граждан по России. Кроме того он подчеркнул, что оценка гражданами и бизнесом эффективности мер господдержки в условиях пандемии коронавирусной инфекции имеет принципиально важное значение.

15 июня Путин обсудил с правительством и главами профильных ведомств реализацию мер поддержки экономики и социальной сферы. Совещание прошло в онлайн-режиме. Оно было посвящено мерам по стабилизации и поддержке рынка труда и семей с детьми, а также поддержке предприятий и индивидуальных предпринимателей, строительной отрасли и льготной программе ипотечного кредитования президенту.