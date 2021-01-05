«Молодец. Договорились»: Путин «погонял» по цифрам главу Минстроя

https://static.news.ru/photo/d08a22fc-4f80-11eb-bb24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин на совещании с кабмином устроил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину подробный «экзамен» по бюджету ведомства.

Путин задал вопрос о том, сколько денег направили на расселение аварийного жилья, на что министр ответил, что в прошлом году выделили более 40 миллиардов рублей. Видео опубликовал Telegram-канал кремлёвского пула РИА Новости.

К концу года мы получили дополнительно пятьдесят миллиардов. И эта программа позволила увеличить и сдвинуть расселение в этом году, — добавил Файзуллин.

Затем Путин спросил, сколько средств предусмотрено в 2021 году, на что глава ведомства ответил, что собираются выполнить программу расселения в примерно том же объёме с учётом «сдвижки влево». По словам Файзуллина, это, наверное, 130 тысяч человек, а по деньгам — «где-то около 80 миллиардов».

Путин отметил, что показатели близки, на что глава Минстроя заверил президента, что снижать объёмы не будут.

Это хорошо. Молодец. Договорились, — добавил глава государства.

Ранее Минстрой внёс в правительство Михаила Мишустина предложения по организации упрощённого въезда трудовых мигрантов для работы на стройплощадках. Ввозить иностранцев в страну предлагается организованными группами. Организации, которые делали заявку на мигрантов, обязаны будут их разместить, оформить и обеспечить справками об отсутствии коронавируса.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Путин заявил, что в России нужно обеспечить восстановление рынка труда и снижение безработицы.