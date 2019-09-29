https://static.news.ru/photo/5a3aa914-e2fd-11e9-b6c6-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий сохранение акцизов на авиакеросин в 2020–2022 годах на уровне 2019 года. Кроме того, документ предполагает рост в 2020 году акциза на бензин пятого класса на 3,6% и акциза на дизтопливо на 3,4%.

Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Акциз на авиакеросин в 2020–2021 годах сохранится на текущем уровне в 2800 рублей. Акциз на бензин пятого класса в 2020 году вырастет до 12 752 рублей за тонну, а акциз на бензин более низкого класса в 2020 году сохранится на уровне в 13 100 рублей.

Ранее News.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ. Согласно документу, с 1 января 2020 года станут подакцизными товарами многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака. Закон устанавливает, что электронными системами доставки никотина (ЭСДН) будут считаться устройства, которые используются для преобразования жидкости для ЭСДН в аэрозоль (пар), вдыхаемый потребителем.