Путин подписал закон о приостановке индексации окладов судей в 2021 году

https://static.news.ru/photo/96c92908-4a7d-11eb-9ef6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Глава РФ Владимир Путин подписал федеральный закон (ФЗ), который приостановит в 2021 году индексацию окладов судей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Инициатива была предложена кабмином РФ.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что по решению лидера, принятому по итогам совещания по федеральному бюджету на 2021–2023 годы, в 2021-м предполагается индексировать оклады военных и приравненных к ним лиц. В отношении должностных окладов судей проводить индексацию в 2021-м не планировалось, говорится в тексте.

Следовательно, положения закона РФ в части ежегодного увеличения (индексации) должностных окладов судей подлежат приостановлению, — передаёт портал.

Кроме того, Путин подписал федеральный закон, ужесточающий правила работы СМИ во время публичных акций, запрещающий митинги и пикеты возле зданий экстренных служб и предоставляющий возможность перенести публичные акции из-за угрозы ЧС или терроризма. Кроме того, продлён трёхдневный срок рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприятия, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день.

Также лидер подписал закон о государственном регулировании цен на социально значимые товары и федеральный закон о противодействии цензуре против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Ранее руководитель государства одобрил закон о вызове любых экстренных служб по телефону 112. Сейчас данная система действует в 56 субъектах страны. Теперь её распространят на всю РФ. Документ опубликован 30 декабря 2020 года на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу 1 января 2022 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин подписал закон, обязывающий жителей России с 1 июля 2021 года сообщать Федеральной налоговой службе (ФНС) о крупных переводах через иностранные электронные кошельки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.