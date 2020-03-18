https://static.news.ru/photo/6a7b086a-692a-11ea-9bbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон о приобретении кабмином 52,3% обыкновенных акций Сбербанка у ЦБ России подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно закону, уже принятому Госдумой и одобренному Советом федерации, реализация ценных бумаг Сбербанка пройдёт по рыночным правилам и по средним ценам облигаций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих заключению первого договора купли-продажи. Сделка будет совершена за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает ТАСС.

Планируется, что в текущем году ЦБ направит от этой сделки в бюджет 500 млрд рублей, в 2021-м — 650 млрд рублей, в 2022-м — 400 млрд рублей, в 2023-м — оставшуюся часть суммы. В принятом законе также содержится норма, позволяющая российским публичным акционерным обществам проводить собрания акционеров в 2020 году в заочной форме.

Как писал NEWS.ru, Центробанк предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка в связи с волатильностью финансовых рынков. По словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, это дало бы больше возможностей защитить интересы бюджета.