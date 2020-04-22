Путин подписал закон о налоговых льготах для врачей и предпринимателей

https://static.news.ru/photo/0440912e-8481-11ea-845e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, содержащий поправки в Налоговый кодекс. Он предусматривает предоставление льгот медработникам и представителя малого и среднего бизнеса.

Согласно документу, врачи, фельдшеры, медсёстры, представители младшего медперсонала, работающие с пациентами у которых выявлен коронавирус, могут не платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Льгота распространяется на полагающиеся им выплаты «стимулирующего характера» из бюджета.

Предприятиям малого и среднего бизнеса закон позволяет не учитывать при расчёте налога на прибыль предоставленные из бюджета субсидии в рамках борьбы с инфекцией. Речь идёт о субъектах предпринимательства, работающих в пострадавших от коронавируса отраслях и включённых в реестр по состоянию на 1 марта.

Документ также позволяет компаниям учесть в базе по налогу на прибыль расходы на дезинфекцию помещений, спецодежду и другие средства индивидуальной защиты. Кроме того, в нём предлагается включать в расходы покупку медизделий для диагностики (лечения) COVID-19 и расходы на их доставку и сооружение, сообщает «Инерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что правительство готовит новые меры поддержки бизнеса в условиях пандемии. По словам главы МЭР Максима Решетникова, они будут состоять из двух пакетов.