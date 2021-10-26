Путин подписал закон о федеральном бюджете за прошлый год

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год, одобренный Советом Федерации и принятый Госдумой. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, доходы федерального бюджета в прошлом году были на 9,1% ниже прогнозного значения.

Доходы федерального бюджета за 2020 год составили 18 719 млрд рублей. Данный показатель оказался на 1874 млрд ниже прогнозируемого общего объёма доходов. Из этой суммы нефтегазовые доходы — ниже на 2288,5 млрд рублей. Они составили 5235,2 млрд рублей (28% от федерального бюджета). Другие доходы составили 13 483,8 млрд рублей.

Ранее в Минэкономразвития сделали прогноз по ВВП до конца 2021 года. В ведомстве считают, что показатель вряд ли превысит 4,2%. По мнению главы Минэкономразвития Максима Решетникова, это связано с замедлением деловой активности и ухудшением ситуации с распространением коронавируса в стране. Он также отметил, что в 2022–2024 годах ожидается прирост на уровне 3% в год.