Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021 год

https://static.news.ru/photo/39f7fbf4-3985-11eb-97e6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на будущий год и на плановый период 2022-2023 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон о федеральном бюджете основан на прогнозе социально-экономического развития, предусматривающем медленное восстановление мировой экономики из-за пандемии коронавируса. В соответствии с прогнозом, российская экономика вырастет в будущем году на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023 году — на 3%. Инфляция в этот период не будет превышать 4%.

Доходы федерального бюджета в 2021 году предусмотрены в объёме 18,8 трлн рублей, в 2022 году — 20,6 трлн рублей, в 2023 году — 22,3 трлн рублей. Расходы — в будущем году составят 21,52 трлн рублей, в 2022 году — 21,88 трлн рублей, в 2023 году — 23 67 трлн рублей. Дефицит бюджет в наступающем году сложится на увовне 2,75 трлн рублей, в 2022 году — 1,25 трлн рублей, в 2023 году — 1,41 трлн рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что несмотря на дефицитный федеральный бюджет, в будущем году 35% всех трат направят на социальную сферу. Она подчеркнула, что это очень серьёзная заявка на выполнение социальных гарантий.