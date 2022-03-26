Путин подписал закон, наделяющий организации функциями по поддержке импорта

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому группа Российского экспортного центра (РЭЦ, ЭКСАР и Росэксимбанк) смогут осуществлять финансовую, страховую, гарантийную и иную поддержку как экспорта, так и импорта. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Согласно проекту, правительство России сможет возлагать подобные функции также и на другую государственную организацию.

Объём этих функций, порядок их реализации, контроль за их осуществлением и порядок раскрытия информации этой организацией должно определить правительство.

При этом на на ЭКСАР не будут распространяться положения об организации страхового дела. Кроме того. агентство не сможет заниматься деятельностью по страхованию и перестрахованию без лицензии.

Российский экспортный центр — это государственный институт поддержки экспорта, который создали при поддержке правительства. Организация оказывает российским экспортёрам финансовую и нефинансовую поддержку в режиме «единого окна» — здесь предприниматели могут получить полный спектр услуг от проведения первичных консультаций до помощи в оформлении экспортных сделок.

В Группу РЭЦ входит страховое агентство ЭКСАР и Росэксимбанк. Российский экспортный центр, в свою очередь, входит в Группу Внешэкономбанка.

Госдума приняла закон, который позволит Российскому экспортному центру (РЭЦ), ЭКСАР и Росэксимбанку осуществлять мероприятия, направленные на поддержку не только экспорта, но и импорта, 23 марта.