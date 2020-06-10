Путин поддержал внесение ряда IT-компаний в список пострадавших от COVID-19

https://static.news.ru/photo/92fdf6d4-ab1b-11ea-aa62-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин поддержал предложение председателя правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Натальи Касперской о необходимости внести компании IT-отрасли к пострадавшим от пандемии коронавируса.

Об этом российский лидер заявил во время совещания по связи.

Справедливо, в целом, конечно. Потому что надо смотреть не по формальным признакам, а по реальному состоянию предприятия. Надо подумать, — цитирует Путина ТАСС.

Касперская предложила президенту внести уточнения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Это необходимо для того, чтобы более точечно принимать решение о том, нужна ли компании поддержка или нет.

Глава ассоциации АРПП пояснила, что некоторые предприятия пострадали очень сильно, и их выручка снизилась на 100%, а некоторые не пострадали вовсе. После этого Путин обратился к членам правительства и поручил отреагировать на это предложение, пообещав обязательно вернуться к этому вопросу.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин заявил о важности поддержки спроса на продукцию IT-компаний.