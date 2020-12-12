Путин поддержал продление скидки на оплату пошлин через портал госуслуг

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Президент России Владимир Путин высказался в поддержку продления действия скидки в 30% на оплату пошлин через портал госуслуг.

Об этом сообщает ТАСС. Продлить срок действия скидки и беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг предложила депутат Государственной думы от Чувашии Алёна Аршинова («Единая Россия»).

30% — это, в принципе, немало, там водительское удостоверение, получение паспорта, продление паспорта, получение загранпаспорта и так далее. Всё это дешевле на 30%, потому что технологически это дешевле делается. Конечно, нужно продлить и саму льготу и срок реализации этих возможностей, — заявил президент.

11 декабря думский комитет по бюджету и налогам поддержал поправку о продлении срока действия скидки до 1 января 2023 года.

Ранее Путин раскритиковал членов правительства из-за роста цен на продукты питания. На совещании по экономическим вопросам он, в частности, потребовал от министров ответить, как долго они будут экспериментировать с пошлинами на подсолнечное масло, передавал NEWS.ru. Сотрудники Минсельхоза РФ прорабатывают комплекс решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, предложения будут представлены 14 декабря.