Путин поблагодарил банки за помощь экономике во время пандемии

Президент Владимир Путин поблагодарил руководство российских банков за помощь экономике во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По его словам, крупнейшие финансовые учреждения сделали немало для того, чтобы страна смогла достойно пройти этот сложный период.
На заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» глава государства напомнил, что «первые шаги, которые были сделаны правительством, наложили особую нагрузку именно на банки, финансовые учреждения».
Все эти реструктуризации, просрочки, отсрочки в основном были связаны с определённой нагрузкой на финансовые учреждения страны, — цитирует Путина ТАСС.
Президент назвал эффективными действия банков, которые имели «достаточно большую подушку безопасности».
Ранее, как писал NEWS.ru, замглавы МИД Сергей Вершинин рассказал, что мировая экономика потеряла из-за пандемии коронавируса свыше $3,5 трлн, что вдвое больше, чем в период кризиса 2008 года.