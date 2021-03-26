Путин поблагодарил банки за помощь экономике во время пандемии

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Роспотребнадзор прокомментировал слова итальянского посла о том, что пармезан ошибочно попал в список запрещённых к ввозу в Россию продуктов. Дипломат попросил «по-дружески» исключить этот сыр из санкционного списка.

Как сообщило ведомство изданию РБК, в обязанности Роспотребнадзора «не входит внесение изменений в перечень санкционных товаров». Ранее посол Паскуале Терраччано назвал ошибкой включение пармезана в пакет контрсанкций против свежих продуктов,...