Путин перенёс срок отчёта чиновников о доходах

https://static.news.ru/photo/52ec3624-80e0-11ea-bb0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Чиновникам разрешили отчитаться о своих доходах позднее. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Они обязаны предоставить декларации до 1 августа.

Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, срок подачи которых предусмотрен нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, представляются до 1 августа 2020 года включительно, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как писал NEWS.ru, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко увеличил свой доход за прошлый год на 1 млн рублей по сравнению с 2018 годом, а доход его жены увеличился на 1,6 млн рублей за этот же период. Такие данные содержатся в декларации, опубликованной на сайте регионального правительства.