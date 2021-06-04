Путин ответил на критику ЦБ Дерипаской

https://static.news.ru/photo/796ebe36-9d40-11e9-99dc-fa163e074e61_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Президент России Владимир Путин отреагировал на критику Центрального банка миллиардером Олегом Дерипаской на ПМЭФ, трансляция велась на официальном сайте форума.

Он отметил, что Банк России длительное время держал в стране довольно низкую ставку и вынужден реагировать на происходящее в экономике. Путин также подчеркнул, что регулятор обязан следить за макроэкономическими показателями.

Олег Владимирович Дерипаска это знает, он опытный бизнесмен и достаточно успешный, — сказал глава государства.

В заключение Путин добавил, что в балансе интересов находится истина.

Ранее Дерипаска назвал серьёзной проблемой России очень узкий рынок облигаций. Его расширение, по словам миллиардера, будет первым шагом к свободе предпринимательства, а затем представители малого и среднего бизнеса сами станут двигателями перемен.