Путин отреагировал на разницу зарплат бюджетников в регионах

https://static.news.ru/photo/46536d5e-6b9c-11eb-a027-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Заработная плата представителей бюджетного сектора может отличаться от субъекта к субъекту, это нормальная ситуация, считает глава РФ Владимир Путин. По его словам, иногда возникает ситуация, когда базовые ставки разнятся в одном регионе у однотипных учреждений, находящихся «на одной улице».

Я понимаю, что от региона к региону разница должна быть. Но если настолько это не отрегулировано, что на одной улице однотипные [учреждения] могут иметь разные базовые наставки, наверное, здесь есть о чем подумать. <...> Да, должно отличаться от региона к региону, потому что уровень жизни разный, прожиточный уровень разный, — рассказал политик во время совещания с членами кабмина.

Руководитель государства отметил, что бюджетникам страны необходимо объяснять порядок формирования их зарплат. Связанные с заработной платой механизмы должны быть понятны и прозрачны, отметил президент в ходе совещания с членами кабмина. Путин призвал «зачистить огрехи» в вопросе зарплат бюджетников. Президент в качестве примера привёл ситуацию с вознаграждением за труд в науке. Уровень зарплаты учёных должен быть на уровне не ниже 200% от среднего по экономике региона, но на практике расчёт идёт на базе среднего дохода по трудовой деятельности.

8 февраля на заседании совета по науке и образованию сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту на уровень зарплат учёных. Она сказала, что как старший научный сотрудник получает 25 тысяч рублей в месяц. Путин поручил главам Минфина и Минобрнауки Антону Силуанову и Валерию Фалькову разобраться с зарплатами учёных в регионах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что средняя зарплата сотрудника Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасии Проскуриной, которая пожаловалась на низкую оплату труда учёных президенту Владимиру Путину, в 2020 году составила 44 129 рублей в месяц. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.