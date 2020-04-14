Путин отметил фактическую стагнацию кредитования реального сектора

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что многие инвестпланы компаний поставлены на паузу, так как отмечается фактическая стагнация кредитования реального сектора экономики.
Отмечается фактическая стагнация кредитования реального сектора экономики, — отметил глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.
По его словам, программы развития и обновления предприятий поставлены на паузу.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице в условиях кризиса. Кроме того, он уверен, что на поддержку бизнеса в РФ можно выделить дополнительные 2–3 трлн рублей, чтобы «дотировать компании на зарплаты».
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