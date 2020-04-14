Путин отметил фактическую стагнацию кредитования реального сектора

https://static.news.ru/photo/f8307f14-6c9a-11ea-aec1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что многие инвестпланы компаний поставлены на паузу, так как отмечается фактическая стагнация кредитования реального сектора экономики.

Отмечается фактическая стагнация кредитования реального сектора экономики, — отметил глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.

По его словам, программы развития и обновления предприятий поставлены на паузу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице в условиях кризиса. Кроме того, он уверен, что на поддержку бизнеса в РФ можно выделить дополнительные 2–3 трлн рублей, чтобы «дотировать компании на зарплаты».