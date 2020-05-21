Путин освободил от НДФЛ материальную выгоду от кредитных каникул

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц материальную выгоду, полученную заёмщиком от экономии на выплатах процентов в период кредитных каникул.
Текст закона опубликован на портале правовой информации. Освобождение от НДФЛ при указанных условиях распространяется также на индивидуальных предпринимателей.
Закон вступает в силу в день официального опубликования, область его применения ограничивается доходами, полученными начиная с налогового периода 2020 года.
Как передавал NEWS.ru, 20 мая несколько российских сенаторов выдвинули предложение освободить от НДФЛ стимулирующие доплаты работникам, которые взаимодействуют с лицами, заражёнными коронавирусом.
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