Путин освободил от НДФЛ материальную выгоду от кредитных каникул

https://static.news.ru/photo/c4f3a78c-43b1-11ea-9eff-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц материальную выгоду, полученную заёмщиком от экономии на выплатах процентов в период кредитных каникул.

Текст закона опубликован на портале правовой информации. Освобождение от НДФЛ при указанных условиях распространяется также на индивидуальных предпринимателей.

Закон вступает в силу в день официального опубликования, область его применения ограничивается доходами, полученными начиная с налогового периода 2020 года.

Как передавал NEWS.ru, 20 мая несколько российских сенаторов выдвинули предложение освободить от НДФЛ стимулирующие доплаты работникам, которые взаимодействуют с лицами, заражёнными коронавирусом.