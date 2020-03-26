https://static.news.ru/photo/3594172c-6f5b-11ea-a486-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин согласился с идеей приравнять самозанятых россиян к другим бизнесменам в вопросах ограничений на их аресты по экономическим делам. Политик озвучил предложение во время беседы с предпринимателями.

Здесь я не вижу никаких непреодолимых препятствий, почему это не сделать для индивидуальных предпринимателей (зарегистрированных как самозанятые. — NEWS.ru), — приводит слова лидера ТАСС.

Также президент ответил на просьбу представителей бизнеса об упрощении условий для производства санитайзеров. По его словам, ускорить решение вопросов такого рода действительно следует. Этот товар должен как можно скорее попадать к потребителям и в медицинские учреждения.

Бизнесмены рассказали, что сертификация таких средств сейчас занимает от трёх до шести месяцев. Они предложили поменять разрешительный порядок сертификации на уведомительный.

К 26 марта коронавирусом нового типа (COVID-19) заразились по всему миру свыше 472 тысяч человек, 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России — 840 случаев инфекции. За последние сутки выявили 182 случая. Выписаны 38 пациентов. Скончались два человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия справится с коронавирусом быстрее чем за три месяца. Об этом заявил Путин 26 марта на встрече с предпринимателями.