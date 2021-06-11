Путин одобрил переводы денег через «анонимные» кошельки

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому физические лица смогут переводить между собой деньги через так называемые «анонимные» кошельки. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующие изменения
В настоящий момент в России допустимы такие переводы лишь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При этом остаток денежных средств в кошельке любой момент не должен превышать 60 тысяч рублей, а общая сумма переводов не должна быть больше 200 тысяч рублей в месяц.
Ранее Банк России установил планку, позволяющую физическим лицам пользоваться быстрыми переводами. Так, жители страны смогут использовать систему быстрых платежей (СБП) через кредитные организации, если сумма операции превышает 150 тысяч рублей в день.