Путин одобрил переводы денег через «анонимные» кошельки

https://static.news.ru/photo/6e1be8fa-cac1-11eb-8218-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому физические лица смогут переводить между собой деньги через так называемые «анонимные» кошельки. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие изменения внесены в статью ФЗ «О национальной платежной системе» и начнут действовать через 10 дней. Граждане смогут пользоваться упрощенной идентификацией, которая подразумевает предоставление своих паспортных данных пользователем на сайте или в мобильном приложении электронного кошелька.

В настоящий момент в России допустимы такие переводы лишь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При этом остаток денежных средств в кошельке любой момент не должен превышать 60 тысяч рублей, а общая сумма переводов не должна быть больше 200 тысяч рублей в месяц.

Ранее Банк России установил планку, позволяющую физическим лицам пользоваться быстрыми переводами. Так, жители страны смогут использовать систему быстрых платежей (СБП) через кредитные организации, если сумма операции превышает 150 тысяч рублей в день.