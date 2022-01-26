Путин оценил уровень безработицы в России

Безработица в России держится на минимальном уровне в 4,3%. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с главами ведущих итальянских компаний в режиме видеосвязи, добавив, что по итогам минувшего года рост ВВП в стране составит примерно 4,5%, передаёт ТАСС.

Безработица у нас держится на исторических минимумах — 4,3%, — сказал он.

По словам Путина, ключевым фактором инвестиционной привлекательности России является макроэкономическая стабильность, обеспечению которой уделяется приоритетное внимание. Также он отметил, что благодаря структурной надёжности российской экономики последствия от пандемии коронавируса сказались на России не так сильно, как на других государствах.

Ранее сообщалось, что дефицит работников в России достиг максимума за семь лет. Москва и целый ряд регионов сегодня остро нуждаются в рабочей силе. В мае 2021 года число открытых вакансий достигло 2,1 миллиона и не опускается уже на протяжении шести месяцев, а с октября 2020-го по октябрь 2021 года потребность в кадрах увеличилась почти на четверть.

На ситуацию повлиял в том числе и отток трудовых мигрантов: 68% вакансий приходится на рабочие специальности. Особенно сильно нуждаются в притоке специалистов Москва, Красноярский край, Ростовская, Амурская и Иркутская области.