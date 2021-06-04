Путин оценил спад в мировой экономике

https://static.news.ru/photo/c696b00c-c529-11eb-9b16-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин заявил, что вызванный пандемией коронавируса спад в мировой экономике оказался самым большим после Второй мировой войны. Об этом он сказал на ПМЭФ, трансляция ведётся на официальном сайте форума.

При этом он подчеркнул, что она возвращается к нормальным показателям. По словам Путина, в этом году ожидается необычно большой рост глобального ВВП.

Накануне Всемирный банк улучшил прогнозы по российской экономике. В документе отмечается, что рост ВВП РФ в этом году составит 3,2%, согласно предыдущим анализам этот показатель должен был составить 2,9%. Уровень бедности в России сократится до 11,4%.

По данным Всемирного банка, худший период кризиса на рынке труда России позади. Потери рабочих мест в ряде отраслей промышленности, розничной торговли и индустрии гостеприимства были связаны с введением ограничительных мер из-за коронавируса. Сокращение же занятости в сфере здравоохранения и социального обслуживания в период пандемии может быть вызвано повышением уровня психологической и физической усталости среди работников.