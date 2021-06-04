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Экономика

Путин оценил спад в мировой экономике

14:38, 04 июня 2021
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин заявил, что вызванный пандемией коронавируса спад в мировой экономике оказался самым большим после Второй мировой войны. Об этом он сказал на ПМЭФ, трансляция ведётся на официальном сайте форума.

При этом он подчеркнул, что она возвращается к нормальным показателям. По словам Путина, в этом году ожидается необычно большой рост глобального ВВП. 

Накануне Всемирный банк улучшил прогнозы по российской экономике. В документе отмечается, что рост ВВП РФ в этом году составит 3,2%, согласно предыдущим анализам этот показатель должен был составить 2,9%. Уровень бедности в России сократится до 11,4%. 

По данным Всемирного банка, худший период кризиса на рынке труда России позади. Потери рабочих мест в ряде отраслей промышленности, розничной торговли и индустрии гостеприимства были связаны с введением ограничительных мер из-за коронавируса. Сокращение же занятости в сфере здравоохранения и социального обслуживания в период пандемии может быть вызвано повышением уровня психологической и физической усталости среди работников.

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