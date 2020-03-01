https://static.news.ru/photo/fe9600b6-5b99-11ea-84a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vien CHROMORANGE / Franz Perc/Global Look Press

Россия готова активно сотрудничать с иностранными партнёрами на нефтяных рынках, заявил глава РФ Владимир Путин. Лидер отметил активное участие ОПЕК+ в стабилизации котировок на энергоресурсы.

Этот механизм, который мы создали вместе с другими ведущими нефтедобывающими странами, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках, — цитирует политика «Интерфакс».

Он добавил, что за счёт грамотной работы ОПЕК+ российские добывающие компании смогли уверенно инвестировать в перспективные проекты.

Однако аналитики считают, что недельный обвал котировок нефти на целых 13% вследствие злополучного китайского коронавируса вызвал разрыв между ними и ценой отсечения для российского бюджета, достигнув тревожного минимума с 2018 года.

Экономисты предупреждают, что дальнейшее снижение грозит ослаблением русского рубля и замедлением накопления Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, дальнейшее распространение пневмонии нового типа способно оказать разрушительное воздействие на темпы роста глобальной экономики.

Ранее NEWS.ru писал, что уходящая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года. Такую оценку озвучил президент Владимир Путин на встрече с главами ведущих нефтегазовых компаний, посвящённой состоянию мирового рынка.