Путин объяснил высокую стоимость газа в Европе

Российский президент Владимир Путин считает, что высокая стоимость газа в Европе является следствием политики местного регулятора. Об этом Путин заявил в ходе пресс-конференции, пишет РИА Новости.

На споте сейчас, на свободном рынке в Европе сейчас 650 долларов за тысячу кубов. Но это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали — рыночное ценообразование на газ. Ну вот результат вам. <...> Но как вот в свое время напридумывали в Еврокомиссии — вот теперь пожалуйте бриться, — разъяснил ценовую политику Европы Путин.

Президент объяснил, что в России другой подход. Он совмещает рыночное ценообразование и привязку к нефтяным ценам. Цены в этой ситуации тоже никто не регулирует, но колебания не происходят резкими скачками.

Ранее сообщалось, что биржевая цена газа в Европе превысила отметку в $700 за тысячу кубометров, вновь обновив исторический максимум. Стоимость октябрьского фьючерса в начале торгов составляла $679 за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до $669,4, а затем достигла максимума — $700,2.