Путин объяснил, почему цены на внутренний туризм завышены

Президент России Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал завышенные цены на внутренний туризм. По его словам, это связано с коронавирусом.

У Путина спросили, почему отдых в Турции дешевле, чем в России. Он напомнил, что сейчас огромный спрос на отдых внутри страны. Кроме того, на Западе постоянно меняют требования для туристов. Этот фактор также сказывается на ситуации.

К чему это приводит? Приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры, прежде всего на юге страны: в Краснодарском крае, в Крыму. Как только предложения не справляются со спросом, сразу идут цены — это во всей рыночной экономике происходит, — объяснил глава государства.

Российский лидер также отметил, что россияне, опасающиеся ехать за рубеж, правильно делают.

NEWS.ru ведёт текстовую трансляцию прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что с 1 июля Турция закроет границы с шестью странами из-за новых штаммов коронавируса. Речь идёт о Бангладеш, Индии, Непале, Шри-Ланке, Бразилии и ЮАР.

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович не исключил, что Турция может закрыть свои границы для россиян. Причина — рост уровня заболеваемости коронавирусом.