Путин объяснил, как России удалось расплатиться с долгами

Россия досрочно погасила образовавшиеся в 90-е годы прошлого века внешние долги, потому что это решение укрепляло суверенитет страны, а также позволяло ей сэкономить на процентах и улучшить кредитный рейтинг. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин в эфире канала «Россия 1».

Начиная с 2000 года мы начали выправлять ситуацию в экономике. И возникла ситуация, когда мы не только смогли погасить все наши кредитные обязательства, но и начали создавать так называемые резервные фонды, — заявил Путин.

По его словам, были накоплены солидные средства и было выгодно быстро погасить долги. Так получилось сэкономить около $11 млрд. Президент России добавил, что экономия на процентах по кредитам стала первой причиной досрочного погашения займов. Путин уточнил, что таким образом улучшается кредитная история страны.

Ранее Путин назвал развал СССР «распадом исторической России». Это событие для него стало трагедией, как и для большинства граждан страны, сказал он в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1».

Такой же трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны. Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз, — сказал президент в ответ на вопрос, чем лично для него стал распад СССР.

Как подчеркнул Путин, в стране в 1990-е годы, по сути, шла гражданская война. Ситуация была сложной во всех составляющих государства: и в экономике, и в правоохранительной сфере, и в вооружённых силах, пояснил он.

Комментируя слова журналиста, что в те годы многим квалифицированным специалистам с трудом удавалось заработать на жизнь, российский президент отметил, что и сам тогда подрабатывал частным извозом.