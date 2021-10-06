Путин обвинил Европу в борьбе за углеродную нейтральность

Страны Европейского союза пытаются сохранять углеродную нейтральность за счет России. Кремль постарается выстроить диалог на основе интересов всех сторон, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитии энергетики, передаёт РИА Новости.

Председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук во время совещания напомнил, что «выработка на угле в Германии по итогам года составляет 27% от энергобаланса, а в России 13%». Он уточнил , что странно «бороться» в такой углеродной нейтральности.

Правильный вопрос. <...> Оказывается, можно, и они это делают. И стараются делать, имею в виду европейцы в целом, за чужой счет. В данном случае пытаются делать за наш счёт, за счёт РФ. Надеюсь, соответствующий диалог мы выстроим, имея в виду интересы всех сторон на мировом энергетическом рынке, — ответил российский лидер.

Ранее сообщалось, что в случае если декарбонизация в странах мира приобретёт законодательный статус, цены на нефть могут упасть в катастрофических масштабах. Такой прогноз сделало Министерство финансов РФ. Он содержится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год, а также на плановый период 2023–2024 годов.

По некоторым оценкам, спрос на нефть может упасть к 2050 году в 4–5 раз от уровня 2019 года. Также приводится мнение Международного энергетического агентства о том, что стоимость барреля нефти может составить около $35 уже в 2030 году, а к 2050 медленно снизится до $25.