https://static.news.ru/photo/de55b812-2720-11ea-acdf-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета поднимет вопросы об эффективном сельскохозяйственном производстве и развитии сельских территорий.

По данным пресс-службы Кремля, встреча состоится 26 декабря.

На заседании будет рассмотрена роль регионов в реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий в 2015–2019 годах, а также этапы реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», — говорится в сообщении.

Отдельное внимание российский лидер уделит обсуждению итогов развития агропромышленного комплекса и стоящим перед отраслью задачам, а также поддержке малого бизнеса, подготовке кадров для села, обеспечению поселений социальной и инженерной инфраструктурой.

В ходе встреч с докладами выступят глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин пообещал аграриям на встрече в Адыгее проработать вопрос о способах компенсации расходов на электричество. Он предположил, что это могут быть гранты или субсидии.