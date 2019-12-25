Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета поднимет вопросы об эффективном сельскохозяйственном производстве и развитии сельских территорий.
По данным пресс-службы Кремля, встреча состоится 26 декабря.
На заседании будет рассмотрена роль регионов в реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий в 2015–2019 годах, а также этапы реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», — говорится в сообщении.
Отдельное внимание российский лидер уделит обсуждению итогов развития агропромышленного комплекса и стоящим перед отраслью задачам, а также поддержке малого бизнеса, подготовке кадров для села, обеспечению поселений социальной и инженерной инфраструктурой.
В ходе встреч с докладами выступят глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Как писал NEWS.ru, ранее Путин пообещал аграриям на встрече в Адыгее проработать вопрос о способах компенсации расходов на электричество. Он предположил, что это могут быть гранты или субсидии.
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