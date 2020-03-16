https://static.news.ru/photo/5fdd0cac-6775-11ea-8650-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. Они обсудят ситуацию на финансовых рынках. Также у российского лидера запланированы международные телефонные разговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сегодня будет на докладе у президента руководитель группы ВТБ Андрей Костин. Они традиционно общаются, один из наших системообразующих крупнейших банков, — заявил Песков.

По его словам, Костин расскажет президенту о состоянии дел по итогам истёкшего года, с учётом волнений на международных финансовых рынках и в России.

Сегодня день, где запланировано несколько международных телефонных разговоров. Несколько внутренних совещаний, встреч, — также рассказал Песков.

NEWS.ru писал, что российский лидер рассказал о бесполезности международных санкций в отношении РФ. По его словам, из-за действий Запада Россия потеряла около $50 млрд, но сумела заработать столько же.

Путин подчеркнул, что после введения санкций Россия была вынуждена «включить мозги»: стало развиваться импортозамещение и появились технологии, которых не было раньше либо они были утеряны.