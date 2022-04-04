Борисов пообещал Путину создать нетрадиционные виды оружия

Новая госпрограмма вооружения будет сформирована к середине 2023 года, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Юрий Борисов. Он подчеркнул, что в её рамках будут созданы нетрадиционные виды оружия.

Программа вооружения будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы, — сказал зампред правительства.

Он добавил, что работа по подготовке «исходных данных программы» завершена, она будет представлена главе государства в середине 2023 года.

Кроме того, Борисов сообщил президенту о том, что по результатам прошлого года уровень выполнения гособоронзаказа составил не менее 98% и в нынешнем году идёт с опережением по некоторым показателям.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провёл совещание по выполнению государственного оборонного заказа в условиях санкций. Отмечается, что в процессе обсуждения были выработаны конкретные предложения по решению данного вопроса, по завершении совещания были разработаны предложения для доклада руководству страны.

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