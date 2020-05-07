Путин обсудил развитие экономики с Мишустиным, Белоусовым и Силуановым

https://static.news.ru/photo/778fc842-905d-11ea-9501-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин 7 мая обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным и исполняющим его обязанности на время болезни первым вице-премьером Андреем Белоусовым, а также с главой Минфина Антоном Силуановым вопросы развития экономики. Об этом глава государства сообщил на совещании по развитию транспорта.

Мы с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным и с Андреем Рэмовичем Белоусовым и с министром финансов, обсуждая ближайшие шаги по развитию экономики, затронули транспортную отрасль, безусловно, важнейшую для экономики, — цитирует ТАСС российского лидера.

Путин пообещал высказать свои предложения при подведении итогов совещания по развитию транспорта.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство финансов России к 11 мая подготовит поправки в бюджет на 2020–2022 годы с учётом реализации трёх пакетов поддержки экономики. Такое поручение ряду министерств и ведомств дал первый вице-премьер и исполняющий обязанности главы правительства Андрей Белоусов.