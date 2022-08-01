Путин рассказал, какой должна быть стратегия развития металлургии в России Путин: стратегия развития металлургии должна задавать ориентиры на длительную перспективу

Фото: Denis Kogevnikov/Russian Look/Global Look Press

Стратегия развития отечественной металлургии должна предусматривать как преодоление текущих трудностей, так и ориентиры на будущее, заявил в ходе совещания по вопросам развития отрасли президент России Владимир Путин. Он также призвал создавать основу для перспективных планов компаний и предприятий, сообщается на сайте Кремля.

Стратегия должна быть рассчитана не только на преодоление текущих трудностей, на поддержку российских металлургов, их трудовых коллективов в нынешних условиях — на длительную перспективу нужно думать об этом. Но в то же время нужно задавать и ориентиры долгосрочного развития отрасли, создавать основу для перспективных планов компаний и предприятий, — сказал Путин.

Он напомнил, что стратегию развития российской металлургии до 2030 года было поручено утвердить еще в апреле. Особый акцент в ней должен быть сделан на активном росте потребления продукции отрасли внутри страны, на обеспечении доступных цен на нее как для бизнеса, так и для граждан, для крупных региональных и федеральных проектов с мощным эффектом для целевых отраслей экономики, пояснил Путин.

Ранее главный владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин заявил, что экспорт металлургической продукции из России является «почти бессмысленным». Он отметил, что проблема с логистикой, закрытие западных рынков и профицит на азиатском направлении поставили российских металлургов в очень тяжелое положение — им приходится поставлять продукцию на уровне себестоимости.