https://static.news.ru/photo/361193e0-c8db-11e9-bd27-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Анкара получит газ по трубопроводу «Турецкий поток» до конца 2019 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

До конца года российский газ начнёт поступать турецким потребителям, — цитирует Путина RNS .

Как писал News.ru, по состоянию на середину августа строительство приёмного терминала для морской части газопровода «Турецкий поток» было завершено на 95% от общего объёма работ. Его возводят недалеко от населённого пункта Кыйыкёй в регионе Фракия в западной части страны.