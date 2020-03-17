https://static.news.ru/photo/c513653c-6854-11ea-8eff-fa163e074e61_660.jpg Игорь Краснов и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Проблемы в связи с распространением коронавирусной инфекции и ситуацией на рынке энергоносителей — это факторы, влияющие на экономику России. С таким заявлением на коллегии Генпрокуратуры РФ выступил президент страны Владимир Путин.

По словам главы государства, в настоящее время видны проблемы, связанные с коронавирусом и с ценами на энергоносители. Президент отметил, что также наблюдаются последствия для мировых биржевых площадок, для курса валют и не только.

Всё это так или иначе отражается и на нашей экономике, на её функционировании, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент обратилсяк Генпрокуратуре с требованием активизировать борьбу с коррупцией по всем направлениям. Также он отметил необходимость защиты бюджетных средств, которые выделены на реализацию национальных проектов, государственных программ и гособоронзаказа.