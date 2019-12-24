https://static.news.ru/photo/a6a463d4-2674-11ea-bea6-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, перечисляя основные направления работы законодателей в 2020 году, отметил, что особое внимание необходимо уделить бизнес-климату.

Среди приоритетов законотворческой повестки на будущее отмечу улучшение бизнес-климата, — подчеркнул глава РФ.

Он призвал создать действенные инструменты для привлечения и защиты инвестиций, которые помогут облегчить создание новых рабочих мест. Кроме того, «предстоит и серьезный пересмотр, актуализация правил и процедур контрольно-надзорной деятельности по модели так называемой регуляторной гильотины», передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, законопроект «О защите и поощрении капиталовложений» до 28 февраля должен быть внесён Минфином в правительство. Документ, создававшийся ради соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), отменяет большинство действующих профильных законов 1990-х годов, объединяет предложения РСПП в этой сфере и должен интегрировать инициативы Минэкономики.