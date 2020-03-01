https://static.news.ru/photo/25c25c82-5b97-11ea-9745-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Игрокам нефтяного рынка и экономистам нужно быть готовыми к самым разным сценариям колебания стоимости сырья. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами ведущих нефтегазовых компаний, посвящённой состоянию мирового рынка.

Он подчеркнул, что «сегодня трудно прогнозировать, насколько долгосрочной станет эта тенденция», связанная с падением цен на энергоресурс.

Хочу подчеркнуть: для российского бюджета, для российской экономики текущий уровень цен является приемлемым, — цитирует Путина «Интерфакс».

Нефть завершила февраль падением цены на растущих опасениях насчёт сокращения глобального спроса в связи с эпидемией коронавируса. Майские фьючерсы на Brent подешевели до $49,3 за баррель.

Как писал NEWS.ru, Путин призвал разработать дополнительные меры, чтобы снизить влияние эпидемии вируса на экономику.