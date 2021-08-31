Путин назвал пути развития Ульяновской области

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На встрече с врио Ульяновской области Алексеем Русских президент России Владимир Путин призвал создавать новые рабочие места и привлекать инвестиции. Об этом говорится на сайте Кремля.

Создавать нужно новые рабочие места, высокооплачиваемые, хорошо оплачиваемые, новые производства открывать, обеспечить инвестиции в основной капитал, привлекать частных инвесторов, — сказал Путин.

Алексей Русский ответил, что именно в этом он видит в том числе свою задачу. Кроме того, президент коснулся темы обманутых дольщиков и строительной сферы.

Помогать нужно людям. Вовремя землю им давать, выделять, разбюрокрачивать принятие этих решений, помогать с инфраструктурой, — сказал президент.

Ранее Путин поручил организовать регулярный мониторинг доходов малообеспеченных граждан и при необходимости предоставить им дополнительные меры социальной поддержки. Это необходимо, чтобы не допустить снижения уровня доходов граждан.