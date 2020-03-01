https://static.news.ru/photo/69214bf8-5b99-11ea-9c8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Уходящая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года. Такую оценку озвучил президент Владимир Путин на встрече с главами ведущих нефтегазовых компаний, посвящённой состоянию мирового рынка.

Глава государства отметил, что в Китае, ставшем эпицентром эпидемии коронавируса, индекс деловой активности опустился ниже минимальных значений глобального кризиса двенадцатилетней давности. В свою очередь мировые фондовые индексы снизились более чем на 10%, добавил он.

Путин также напомнил, что на этом фоне котировки нефти марки Brent к концу недели опустились ниже отметки в $50 за баррель, тогда как в начале года они превышали $70, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, президент также подчеркнул, что «сегодня трудно прогнозировать, насколько долгосрочной станет эта тенденция», связанная с падением цен на энергоресурс. Он призвал разработать дополнительные меры, чтобы снизить влияние эпидемии вируса на экономику.

Нефть завершила февраль падением цены на растущих опасениях насчёт сокращения глобального спроса в связи с эпидемией коронавируса. Майские фьючерсы на Brent подешевели до $49,3 за баррель.