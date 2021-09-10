Путин назвал рекордным строительство жилья в России

В 2021 году в России строительство жилья может достичь рекордных показателей. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным, которую транслирует телеканал «Россия 24».

В целом по стране может быть рекорд строительства жилья, — отметил глава государства.

Президент также положительно оценил развитие Москвы. По его словам, столица демонстрирует очень хорошие показатели по сравнению с другими агломерациями подобного рода.

Ранее сообщалось, что отечественные строительные компании избавили от ненужных, устаревших и порой дублирующих друг друга норм и ГОСТов. Кроме того, власти отменили некоторые ограничения на применение в строительстве новых эффективных материалов и конструкций. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что это позволит сократить инвестиционно-строительный цикл возведения зданий по меньшей мере на треть.