Путин назвал приоритет для ЕАЭС

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Законопроект, который запрещает гражданам перевозить по российской территории более, чем 10 пачек сигарет и других табачных изделий, без специальной акцизной марки, рекомендовал принять Госдуме комитет по охране здоровья. Рекомендации ко второму чтению подтвердили члены комитета.

Инициативу внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов и сенаторов. Произошло это в апреле прошлого года. Проект закона, принятый в первом чтении вводил запрет на перемещениероссиян по стране с немаркированной...