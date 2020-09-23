Путин назвал повышение ряда налогов оправданным шагом

https://static.news.ru/photo/9d60c740-fd8d-11ea-8a30-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва

Российский лидер Владимир Путин считает оправданным шагом повышение ряда налогов. В сентябре 2020 года правительство РФ внесло в Госдуму проект закона о повышении НДФЛ до 15% для граждан, уровень доходов которых превышает 5 млн рублей в год. Одновременно с этим кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК, увеличить плату за природные ресурсы и индексировать акцизы на табак. Предполагается, что закон начнёт действовать с 1 января 2021 года.

Я считаю, это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы, — отметил Путин.

Отменить плоскую шкалу НДФЛ предложил президент РФ Владимир Путин. Деньги, которые будут получены за счёт увеличения налога, пойдут на лечение тяжелобольных детей. По словам главы Минфина Антона Силуанова, под повышенное налогообложение подпадёт не более 1% всех работающих граждан. За счёт этого казна получит порядка 60 млрд рублей, пишет ТАСС.

РФ также избавилась от критической зависимости от колебания цен на углеводороды, добавил Путин. Он также заявил о необходимости качественного формирования всей правовой базы. Лидер подчеркнул, что поправки в Конституцию должны на десятки лет вперёд закрепить фундаментальные основы развития страны.

Президент также отметил, что запросы людей должны найти отражение в федеральном бюджете на предстоящие три года. Руководитель государства напомнил, что расходы на реализацию мер из послания президента парламенту 2020 года будут увеличены на 80%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин в ходе выступления перед членами Совета Федерации заявил, что скоро будет зарегистрирована вторая отечественная вакцина от коронавируса. Препарат разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают напряжённость их иммунитета к COVID-19 и выявляют отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки.