Путин назвал плюсы «переезда» «Газпрома» из Москвы в Петербург

ПАО «Газпром» в Санкт-Петербурге перерегистрируется как налогоплательщик, что уже в этом году принесёт в городской бюджет дополнительно 17 млрд рублей доходов, а в следующем — порядка 40 млрд рублей. Речь идёт о средствах, которых у Северной столицы раньше не было. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что важно использовать эти средства на приоритетных направлениях развития города.

Мне бы очень хотелось, чтобы эти средства были зримыми, чтобы люди, петербуржцы, увидели, что дополнительные серьёзные деньги в городском бюджете появились, чтобы был зримый, понятный для горожан результат от их использования, — сказал Путин.

В свою очередь Беглов заявил, что планируется направить эти деньги на решение важных задач для города, в частности на строительство метро. Губернатор отметил, что первоначально планировалось с 2022 года направлять на строительство подземки порядка 20 млрд рублей.

С учётом новых поступлений от «Газпрома» мы увеличим финансирование метро до 50 млрд рублей. Это позволит в 2024 году открыть три станции — «Казаковская» в Красносельском районе, «Путиловская» в Кировском районе и «Горный институт» в Василеостровском районе, — добавил губернатор.

Акционеры «Газпрома» на годовом собрании в июне одобрили изменения в устав. Официальная регистрация компании меняется с Москвы на Санкт-Петербург. При этом управляющий менеджмент и подразделения «Газпрома» уже несколько лет располагаются в Петербурге.

Накануне этих изменений «Газпром» сообщил, что планирует строительство ещё одного небоскрёба в Санкт-Петербурге. Архитектурную концепцию нового строения «Лахта Центр 2» представили на межведомственном совете по реализации соглашения о сотрудничестве между Петербургом и компанией. Высота здания составит 703 метра, что сделает его вторым по высоте в мире.