Путин назвал объём золотовалютных резервов России на середину октября

https://static.news.ru/photo/2cf495f0-19de-11eb-91b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Объём золотовалютных резервов России на середину октября составил $585 млрд, а размер Фонда национального благосостояния (ФНБ) — около $176 млрд. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Он отметил, что российская экономика в этом году остаётся также в рамках целевых показателей по инфляции — около 4%. Кроме того, в РФ сохраняется и одна из наименьших в мире долговых нагрузок.

По государственному долгу — в районе 3% всего, а совокупный долг — в районе 17%. Всё это даёт нам возможность чувствовать себя уверенно, — подчеркнул Путин на пленарном заседании инвестфорума ВТБ Капитал «Россия зовёт!».

Кроме того, он отметил, что властям на фоне пандемии удалось сохранить макроэкономическую стабильность и не допустить всплеска инфляции. Также Путин указал, что рост числа частных внутренних инвесторов является показателем доверия граждан к финансовой системе России. Этот потенциал нужно задействовать, подчеркнул президент.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский объяснил, почему россияне снова стали вкладываться в облигации федерального займа. По его словам, при покупке этих ценных бумаг риск минимален, так как государство не допустит повторения дефолта 1998 года. Нынешние золотовалютные резервы полностью покрывают долговые обязательства.