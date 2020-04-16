Путин назвал строительство локомотивом восстановления экономики

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Банк России рекомендовал ломбардам не продавать сразу заложенное имущество. Не все заёмщики могут прийти и выкупить залог из-за карантина, который был введён в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Микрофинансовые компании могут принимать платежи на местах, если нельзя обеспечить дистанционный возврат займов. Однако эти заведения не должны начислять штрафы и пени за допущенные просрочки, передаёт РБК. Ранее NEWS.ru писал,...