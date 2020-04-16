Путин назвал строительство локомотивом восстановления экономики

https://static.news.ru/photo/cb222332-7fec-11ea-8253-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин пообещал поддержать строительный комплекс, который потянет за собой другие секторы, когда начнётся период восстановления экономики.
Об этом российский лидер сообщил на совещании по вопросам развития строительной отрасли.
Обязательно поддержим строительный комплекс. Более того, на этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который потянет за собой и другие секторы, — цитирует Путина ТАСС.
Как писал NEWS.ru, глава страны также рекомендовал губернаторам не замораживать объекты строительства в условиях ситуации с коронавирусом.