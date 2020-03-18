Президент РФ Владимир Путин заявил, что более 70% россиян относятся к среднему классу, согласно методике оценки Всемирного банка.
Об этом российский лидер
У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%, — сказал Путин.
Кроме того, по его словам государство должно делать всё возможное для сохранения среднего класса и наращивания его доходов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия в 2020 году столкнётся с ростом бедности. Такого мнения придерживается председатель Счётной палаты (СП) Алексей Кудрин.
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