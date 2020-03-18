https://static.news.ru/photo/781d4244-68e9-11ea-a5ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что более 70% россиян относятся к среднему классу, согласно методике оценки Всемирного банка.

Об этом российский лидер рассказал в интервью изданию ТАСС. По словам президента, средний класс в России не следует отождествлять с уровнем жизни во Франции, Германии и США, так как «средний класс в каждой стране разный». Он подчеркнул, что согласно методике Всемирного банка к среднему классу относятся граждане, доходы которых в полтора раза больше МРОТ.

У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%, — сказал Путин.

Кроме того, по его словам государство должно делать всё возможное для сохранения среднего класса и наращивания его доходов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия в 2020 году столкнётся с ростом бедности. Такого мнения придерживается председатель Счётной палаты (СП) Алексей Кудрин.