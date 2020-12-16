Путин назвал число россиян, живущих за чертой бедности

https://static.news.ru/photo/5184a79c-404f-11eb-ad96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что 13,5% граждан России живут за чертой бедности.

Он уточнил, что в 2017 году страна вышла на планку примерно в 12,3% живущих за чертой бедности.

Сейчас, к сожалению, из-за вот этих всех проблем эта планка приподнялась до 13,5%, и это, конечно, много, около 20 млн человек, — отметил глава государства.

По его словам, одним из ключевых направлений деятельности властей является снижение данного показателя.

Во-первых, план такой — к 2030 году уйти с 13,5 сегодняшних процентов до 6,5% людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Это плохо, конечно, что и 6,5% сохранится. Но мы должны исходить из реалий, — рассказал Путин.

При этом он отметил, что эта цель — амбициозная, но реальная.

По его словам, ситуация в стране складывается сложная — растёт уровень безработицы, а уровень доходов населения снижается. И это «не пустой звук».

Уровень безработицы у нас был в начале года 4,7%, сейчас, как вы знаете, он подрос до 6,3%, но об этом мы наверняка ещё будем говорить, — сообщил он.

Путин также ответил на фразу, что «никогда не было так тяжело, как сейчас», заявив, что в 2000 году за чертой бедности жило 29% граждан, ниже прожиточного минимума — почти треть страны.

Ранее российский лидер признался, что проблема с ценами на продукты в России его задела, особенно с учётом рекордного урожая. Он рассчитывает на реакцию «в течение нескольких дней» на меры по сдерживанию роста цен.

Как писал NEWS.ru, Всемирный банк в своём докладе сообщил, что число бедных в РФ не будет расти из-за принятых мер по поддержке населения, однако малоимущие россияне могут стать ещё беднее.