Президент России Владимир Путин назначил министра финансов Антона Силуанова членом наблюдательного совета госкорпорации «Ростех».
Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Силуанов сменит на посту бывшего министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову, которая возглавила Федеральное медико-биологическое агентство.
Как ранее писал NEWS.ru, руководитель Росавиации Александр Нерадько стал первым заместителем министра транспорта РФ. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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