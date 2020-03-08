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Эр-Рияд планирует, начиная с апреля 2020 года, довести добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки из-за срыва сделки между ОПЕК и Россией.

В марте в королевстве добывалось около 9,7 млн баррелей в сутки. Анонимные источники сообщают, что представители Саудовской Аравии заявили о готовности нарастить объём добычи до 12 млн баррелей, если в...