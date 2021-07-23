Путин назначил Шувалова главой ВЭБ

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Шувалова председателем корпорации ВЭБ сроком на пять лет. Об этом говорится в указе главы государства.

Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации «ВЭБ.PФ» сроком на пять лет. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в сообщении.

Это не первое назначение Шувaлова главой госкорпoрации. Впервые он был назначен на пост главы ВЭБ.PФ указом президента в мае 2018 года, после ухода с поста первого вице-премьeра России.

Ранее Шувалов заявил, что в условиях пандемии коронавируса и санкций команда госкорпорации стала конкурентоспособнее. Он также добавил, что госкорпорация намерена обеспечить возвратность капитала. Речь идёт о многофакторной отдаче, которая касается получающих зарплаты людей и налоговой системы.