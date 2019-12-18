https://static.news.ru/photo/80141074-8b2f-11e9-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Президент Владимир Путин напомнил, что Украина пока так и не выплатила России долг в $3 млрд, которые предоставил Фонд национального благосостояния РФ.

Ранее глава государства подчеркнул, что Россия стремится решить газовый вопрос с Украиной и назвал проблемы с заключением соглашения чувствительной темой для Москвы.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Как писал NEWS.ru, заместитель председателя ЕК по делам энергосоюза Марош Шефчович сообщил, что Еврокомиссия верит в успех трёхстороннего диалога по газу между Россией, Украиной и Евросоюзом 19 декабря в Берлине. Чиновник особенно отметил важность переговоров Москвы и Киева.

Предыдущая встреча разочаровала представителей Еврокомиссии. Она состоялась в октябре текущего года. Тогда Шефчович отметил, что представители РФ были не готовы идти на уступки. Возможной причиной этому могло послужить то, что российская делегация вовремя не получила все необходимые для подготовки к консультациям документы.