https://static.news.ru/photo/39fbcb34-a9cc-11e9-aaaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Российский президент Владимир Путин в случае необходимости готов провести переговоры с саудовским руководством по ситуации на рынке нефти, который штормит на фоне новостей, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин поддерживает тесный контакт с саудовскими властями, передаёт ТАСС.

Президент находится в тесном взаимодействии с руководством Саудовской Аравии и при необходимости такие контакты будут осуществлены, — пояснил Песков.

3 февраля торги на китайских биржах открылись обвалом котировок. Стоимость нефти опустилась ниже $60 за баррель — до минимального значения почти за три месяца. Основной причиной аналитики называют вспышку коронавируса в Китае и связанные с этим опасения, что главный покупатель сырья в мире вдруг снизит спрос на энергоносители.

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