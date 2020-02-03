Российский президент Владимир Путин в случае необходимости готов провести переговоры с саудовским руководством по ситуации на рынке нефти, который штормит на фоне новостей, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что Путин поддерживает тесный контакт с саудовскими властями,
Президент находится в тесном взаимодействии с руководством Саудовской Аравии и при необходимости такие контакты будут осуществлены, — пояснил Песков.
3 февраля торги на китайских биржах открылись обвалом котировок. Стоимость нефти опустилась ниже $60 за баррель — до минимального значения почти за три месяца. Основной причиной аналитики называют вспышку коронавируса в Китае и связанные с этим опасения, что главный покупатель сырья в мире вдруг снизит спрос на энергоносители.
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