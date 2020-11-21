Путин: коронавирус запустил системный экономический кризис

https://static.news.ru/photo/5006eada-2c02-11eb-b9e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Пандемия коронавируса привела к развитию системного экономического кризиса, заявил президент Владимир Путин в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20).

Масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, действительно является беспрецедентным, — подчеркнул он.

По его словам, распространение COVID-19, замораживание экономической активности и глобальный локдаун запустили кризис, которого мир не видел со времён Великой депрессии.

Он добавил, что российские власти направили 4,5% ВВП на минимизацию последствий пандемии, что помогло избежать необратимых потерь.

Саммит проходит под председательством Саудовской Аравии в онлайн-формате.

Ранее Путин заявил, что спад ВВП России в 2020 году может составить 3,9%. При этом мировой ВВП, по его мнению, к концу года может упасть на 4,4%, а суммарный ВВП экономик АТЭС сократится на 2,5%.

Как писал NEWS.ru, главным вопросом для президента России Владимира Путина на саммите G20 стала борьба с коронавирусной инфекцией. Впрочем, эта тема будет хоть и важнейшей на саммите, но не единственной. Также участники G20 затронут проблематику сотрудничества в сфере цифровой экономики, борьбу с изменением климата и защиту окружающей среды, а также энергетику и противодействие коррупции.